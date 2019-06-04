ДТП у місті Боярка. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 червня близько 10.00 у місті Боярка на перехресті вулиць Незалежності та Б. Хмельницького.

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Попередньо встановлено, що водій маршрутки Mercedes (Мерседес), рухаючись по другорядній дорозі, вдарив автомобіль Skoda (Шкода). Від сили удару транспортний засіб відкинуло на головну дорогу, де сталося зіткнення з маршрутним автобусом «Богдан». Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

За попередньою інформацією, в ДТП постраждали 26 осіб. Усіх їх доставили до лікарень. Троє осіб у важкому стані, лікарі реанімаційного відділення борються за їхні життя.

Поліцейські затримали водія «Мерседеса», а сам маршрутний автобус помістили на майданчик тимчасово тримання.

За фактом автомобільної аварії працівники Слідчого управління поліції Київської області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Очікується, що найближчим часом водієві оголосять підозру та оберуть йому міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, на проспекті Тракторобудівників у місті Харків сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода — на автошляху зіштовхнулися автомобілі «Рено Мастер» та маршрутний мікроавтобус «Рута». Внаслідок автопригоди зазнали травм двоє пасажирів іномарки та 13 пасажирів маршрутки.