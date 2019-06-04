Росія у ПАРЄ: повернення агресора загрожує підривом довіри до Ради Європи — МЗС. Фото: hrdco.org

https://racurs.ua/ua/n122743-rossyya-v-pase-vozvraschenye-agressora-grozyt-podryvom-doveryya-k-sovetu-evropy-myd.html

Ракурс

Росія в Парламентській асамблеї Ради Європи, в разі її повернення до ПАРЄ, підірве довіру до цієї організації. Україна голосувала проти поновлення участі РФ у сесіях Асамблеї і закликає міжнародних партнерів прислухатися до цього.

Loading...

Водночас Міністерство закордонних справ України готується до повернення РФ у ПАРЄ, заявив заступник голови МЗС Василь Боднар в ефірі «UA: Українське радіо».

Україна перегляне відносини з Асамблеєю, якщо російська делегація повернеться в ПАРЄ, додав він.

За словами Боднара, Рада Європи декларує підтримку основних положень демократії, а Росія їх не дотримується. Тому повернення РФ до ПАРЄ загрожує підривом довіри до європейської організації, яка пробачає країні-агресору порушення міжнародних норм.

Як відомо, влітку 2014 року Росію було позбавлено повноважень у ПАРЄ через її агресію проти України, а саме, окупацію Криму та розв’язання війни на Донбасі. Але деякі члени ПАРЄ намагаються повернути РФ в Асамблею. У 2015 році відбулися дві таких спроби, але санкції залишалися чинними: росіянам заборонили брати участь у роботі керівних органів і місій Асамблеї. Влітку 2017 року Росія вирішила припинити платити членські внески до ПАРЄ.

17 травня поточного року під час засідання Ради Європи міністри закордонних справ ухвалили рішення, яке дає можливість Росії повернутися до ПАРЄ. На сайті організації було оприлюднено проект резолюції про надання РФ права участі в сесії ПАРЄ в червні.