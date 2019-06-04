Россия в ПАСЕ: возвращение агрессора грозит подрывом доверия к Совету Европы — МИД. Фото: hrdco.org

https://racurs.ua/n122743-rossiya-v-pase-vozvraschenie-agressora-grozit-podryvom-doveriya-k-sovetu-evropy-mid.html

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Россия в Парламентской ассамблее Совета Европы, в случае ее возвращения в ПАСЕ, подорвет доверие к этой организации. Украина голосовала против возобновления участия РФ в сессиях Ассамблее и призывает международных партнеров прислушаться к этому.

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В то же время Министерство иностранных дел Украины готовится к возвращению РФ в ПАСЕ, заявил замглавы МИД Василий Боднар в эфире «UA: Украинское радио».

Украина пересмотрит отношения с Ассамблеей, если российская делегация вернется в ПАСЕ, добавил он.

По словам Боднара, Совет Европы декларирует поддержку основных положения демократии, а Россия их не придерживается. Поэтому возвращение РФ в ПАСЕ грозит подрывом доверия к европейской организации, которая прощает стране-агрессору нарушение международных норм.

Как известно, летом 2014 года Россия была лишена своих полномочий в ПАСЕ из-за агрессии против Украины, в частотности, оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе. Но некоторые члены ПАСЕ пытаются вернуть РФ в Ассамблею. В 2015 году было две таких попытки, но санкции оставались в силе: россиянам запретили участвовать в работе руководящих органов и миссий Ассамблеи. Летом 2017 года Россия решила перестать платить членские взносы в ПАСЕ.

17 мая текущего года во время заседания Совета Европы министры иностранных дел приняли решение, которое дает возможность России вернуться в ПАСЕ. На сайте организации был обнародован проект резолюции о предоставлении РФ права участия в сессии ПАСЕ в июне.