Известный мошенник инсценировал собственную смерть. Фото: kreston-gcg.com

https://racurs.ua/n122742-genprokuratura-i-nardep-ot-bpp-prichastny-k-inscenirovke-smerti-aferista-mejdunarodnogo-masshtaba.html

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Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев и двое заместителей генерального прокурора Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук помогли международному мошеннику Дмитрию Малиновскому несколько лет считаться мертвым.

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На момент инсценировки смерти Дмитрий Малиновский был основным подозреваемым по нескольким уголовным делам в Украине. Например, в 2015 году делец пообещал фирме Dreymoor Fertilizers Ltd из Сингапура поставить карбамид и аммиак производства Одесского припортового завода. Сумма сделки составила более 12 млн евро. Малиновский исчез с этими деньгами, а уголовное производство зарегистрировали в 2016 году. Об этом сообщается в сюжете программы Bihus.info.

Отмечается, что в перерыве между финансовыми аферами Малиновский инсценировал собственную смерть, подделав свидетельство. По легенде, 18 августа 2014 года Малиновский отправился на судебное заседание, но домой так и не вернулся. В ноябре того же года родные Малиновского, участвовавшие в инсценировке, получили свидетельство о его смерти и пепел. В поддельном документе отмечалось, что мужчина погиб 25 октября 2014 года на территории Луганска.

Как сообщает Bihus.info, данные о смерти Малиновского внесли в государственный реестр. Впоследствии журналисты узнали, что к инсценировке смерти афериста причастны заместители генпрокурора и народный депутат от БПП.

В августе 2017 года ГП обжаловала факт смерти Дмитрия Малиновского и объявила его в розыск. Афериста задержали в 2018 году во Франции.

Напомним, 16 октября 2018 года Европол сообщил, что французская жандармерия арестовала в Дижоне (провинция Бургундия) высокопоставленного беглеца из Украины, которого подозревают в мошенничестве и отмывании денег.