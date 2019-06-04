Суд арестовал обоих полицейских. подозреваемых в убийстве ребенка в Переяславе, фото - Общественное

https://racurs.ua/n122741-sud-arestoval-oboih-policeyskih-podozrevaemyh-v-ubiystve-rebenka-v-pereyaslave.html

Ракурс

Голосеевский суд Киеве 4 июня взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога обоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Loading...

Об этом стало известно во время заседания Голосеевского райсуда Киева, на котором сегодня выбирали меру пресечения сотрудникам Переяслав-Хмельницкого райотдела милиции.

Утром суд арестовал на два месяца Ивана Приходько, а впоследствии принял аналогичное решение и в отношении Владимира Петровца. Оба правоохранители в суде заявили, что не стреляли в сторону ребенка.

Об аресте полицейских просил прокурор, который считал, что подозреваемые могут скрыться от следствия. По словам стороны обвинения, ранее Петровец отказался от теста на алкоголь.

Его адвокат возражал против содержания под стражей, поскольку, по его словам, отсутствуют доказательства того, что Петровец совершил хотя бы один выстрел.

Напомним, что 5-летний Кирилл Тлявов, которого 31 мая подстрелили во дворе, умер в больнице 3 июня. В Киеве вечером понедельника состоялась акция протеста у стен МВД, а затем силовики объявили об отставке начальника полиции Киевской области.