Суд арештував обох полыцейських, яких підозрюють у вбивстві дитини в Переяславі, фото — Громадське

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Голосіївський суд Києва 4 червня взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави обох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

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Про це стало відомо під час засідання Голосіївського райсуду Києва, у якому сьогодні обирали міру запобіжного заходу співробітникам Переяслав-Хмельницького райвідділку поліції.

Уранці суд арештував на два місяці Івана Приходька, згодом ухвалив аналогічне рішення й щодо Володимира Петровця. Обидва правоохоронці у суді заявили, що не стріляли у бік хлопця.

Про арешт поліцейських просив прокурор, оскільки є ризик, що підозрювані переховуватимуться від слідства. За словами сторони звинувачення, раніше Петровець відмовився від тесту на алкоголь.

Його адвокат заперечував проти тримання під вартою, оскільки, за його словами, відсутні докази того, що Петровець здійснив хоч один постріл.

Нагадаємо, що 5-річний Кирило Тлявов, якого 31 травня підстрелили у дворі, помер у лікарні 3 червня. У Києві увечері понеділка відбулася акція протесту біля стін МВС, а згодом силовики оголосили про відставку начальника поліції Київської області.