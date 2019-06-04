В Адміністрації Зеленського розповіли про будні Банкової, фото — АП

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Робочу атмфосферу в Адміністрації президента представники команди Зеленського порівнюють із вакуумом і мавзолеєм. Нова управлінська команда входить в курс справ.

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Про робочий графік Адміністрації президента розповів в інтерв’ю «Українській правді» перший заступник голови АП Сергій Трофімов.

Раніше він працював виконавчим продюсером студії «Квартал 95» і відповідав за кіновиробництво, нині Трофімов відповідає за співпрацю Адміністрації з регіонами по лінії обласних та районних держадміністрацій.

Він розповів, що поки не зустрічався із головами обласних адміністрацій, адже тільки «входить у курс справ». Утім, стверджує, що ситуація для нової управлінської команди не є новою, оскільки студія «Квартал 95» об’їздила всю країну і «багато чого бачила, напрацювала контакти і бачила все на власні очі».

Трофімову, за його словами, допомагає те, що він під час виборчої кампанії відповідав за регіональну діяльність.

Тобто ситуацію в кожному регіоні я достатньо добре розумію. Зрозумійте, ми колись працювали в бізнесі і залишаємося клієнтоорієнтованими. Говорячи цією мовою, нашим клієнтом є кожен громадянин нашої країни, за якого ми боремося, — заявив перший заступник голови АП.

Трофімов повідомив, що помічник президента Сергій Шефір організовує робочий день Зеленського —влаштовує повсякденні зустрічі, фільтрує відвідувачів.

Нереально велика кількість листів, дзвінків, прохань, якихось завдань, складних рішень, підписів. Сергій Нахманович допомагає саме у вирішенні цих питань, — розповів Трофімов.

Він зазначив, що зміна статусу перевернула його життя з ніг на голову і порівняв атмосферу в офісі президента із вакуумом і «мавзолеєм».

Це витягує сили, починаю розуміти, чому люди тут відривалися від реальності. Комунікаційно ти перебуваєш в ізоляції. Я думаю, що ми це змінимо, — повідомив перший заступник голови АП.

Трофімов розповів, що нова адміністрація має намір влаштовувати екскурсії в АП, щоб, наприклад, діти могли прийти, побачити президента, привітатися з ним.

Сюди треба впустити життя. Перше враження — тут все ізольоване, — заявив Трофімов.

Крім того, він вважає, що в АП занадто великий простір, тому співробітникам можна видавати самокати чи сігвеї, щоб доїхати в інший кабінет.

Щодо графіка президента, то він приїздить на роботу до 9.00, оскільки відвідує спортивну залу, яка є на території Адміністрації. У перші дні роботи аппарат АП засиджувався до ночі, а у ці дні закінчує роботу о 22.00.

Щоб змінити враження та обстановку, співробітники АП виїжджають командою за межі Банкової на неофіційні наради. Минулої суботи, 1 червня, увесь офіс Зеленського разом із президентом відвідав концерт Дмитра Монатіка на НСК «Олімпійський».

Ми це не афішували. Поїхали з дітьми, дружинами, неформально переключилися, поговорили. Щоправда, там нараду вже не проводили, — розповів Трофімов.

Нагадаємо, що 3 червня Володимир Зеленський визначився, хто буде його прес-секретарем. За підсумками конкурсу, оголошеного ще 30 квітня, спікером глави держави стала журналістка Юлія Мендель.