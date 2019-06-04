Правоохоронці затримали банду рейдерів. Фото: e-news.su

https://racurs.ua/ua/n122739-pravoohoronci-zatrymaly-bandu-reyderiv-yaki-zahopyly-granitni-kariery-v-dvoh-oblastyah-foto.html

Ракурс

Рейдери під прикриттям чиновників Державної служби геології та надр України захопили гранітні кар'єри у Житомирській та Полтавській областях на суму майже 230 млн грн.

Loading...

Зловмисники залучили до своєї злочинної діяльності посадовця Державної служби геології та надр й окремих чиновників контролюючих та правоохоронних органів. Правоохоронці встановили, що для рейдерського захоплення ділки вносили до Єдиного державного реєстру юридичних осіб з використанням підроблених документів, зокрема печаток та штампів підприємства. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Після того, як підприємство «віджимали», то власнику бізнесу пропонували повернути його за певну суму. Так, від власника одного з кар'єрів зловмисники вимагали 10 млн грн. У разі невиплати цих коштів, рейдери обіцяли передати кар'єр третім особам. Вони також вимагали гроші за поновлення ліцензії на видобування надр та оформлення акту перевірки кар'єру представниками Державної служби геології та надр України без виявлених порушень.

На початку червня 2019 року оперативники СБУ та слідчі ДБР затримали двох учасників рейдерської схеми під час отримання 390 тис. дол. за повернення бізнесу та 25 тис. дол. за «вирішення питань» з працівниками Держгеонадрів. Пізніше було затримано ще двох співучасників кримінальної оборудки.

Нагадаємо, у травні банда рейдерів намагалася захопити у Вінниці місцевий консервний завод. Поліція попередила злочин та затримала майже 50 осіб.