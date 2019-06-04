Правоохранители задержали банду рейдеров. Фото: e-news.su

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Рейдеры под прикрытием чиновников Государственной службы геологии и недр Украины захватили гранитные карьеры в Житомирской и Полтавской областях на сумму почти 230 млн грн.

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Злоумышленники привлекли к своей преступной деятельности чиновника Государственной службы геологии и недр и отдельных чиновников контролирующих и правоохранительных органов. Правоохранители установили, что для рейдерского захвата дельцы вносили в Единый государственный реестр юридических лиц с использованием поддельных документов, печатей и штампов предприятия. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После того, как предприятие «отжимали», то владельцу бизнеса предлагали вернуть его за определенную сумму. Так, от владельца одного из карьеров злоумышленники требовали 10 млн грн. В случае невыплаты этих средств, рейдеры обещали передать карьер третьим лицам. Они также требовали деньги за продление лицензии на добычу недр и оформление акта проверки карьера представителями Государственной службы геологии и недр Украины без выявленных нарушений.

В начале июня 2019 года оперативники СБУ и следователи ГБР задержали двух участников рейдерской схемы во время получения 390 тыс. долл. за возвращение бизнеса и 25 тыс. дол. за «решение вопросов» с работниками Госгеонедров. Позже были задержаны еще два соучастника криминальной сделки.

Напомним, в мае банда рейдеров пыталась захватить в Виннице местный консервный завод. Полиция предупредила преступление и задержала почти 50 человек.