В Виннице задержали рейдеров, фото: Vinbazar

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Этой ночью в Виннице полиция предотвратила попытку рейдерского захвата местного предприятия.

В результате были задержаны почти полсотни человек. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По информации местного издания «Вежа», нападавшие пытались захватить консервный завод, расположенный по адресу улица Дубовецкая, 29.

На территорию завода молодые люди ворвались еще днем. Во время попытки депутатов областного совета и активистов попасть на территорию завода возникла потасовка, в которой нападавшие применяли обломки кирпичей, слезоточивый газ и дымовые шашки.

По информации депутата облсовета Андрея Вигонюка, пострадали несколько человек, в основном в результате ожогов от газа.

К вечеру к месту инцидента прибыли правоохранители, в частности бойцы спецподразделения КОРД. В полиции сообщают, что нападавших было несколько сотен. Активисты отмечают, что, заметив прибытия правоохранителей, злоумышленники начали покидать территорию предприятия.

Около 23.00 правоохранители начали штурм с нескольких направлений. Отмечается, что во время штурма на территории завода раздавались звуки, похожие на выстрелы. За штурмовыми группами на территорию завода заехали автозаки. Задержанных доставили в отделы полиции для установления личных данных и обстоятельств инцидента. Действиям задержанных будет дана правовая квалификация, отмечают в полиции.

Напомним, в прошлом году в Кировоградской области полиция задержала рейдеров, пытавшихся захватить урожай одного из аграрных предприятий.