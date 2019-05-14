Искусственный интеллект оказался на удивление эффективным в медицинской сфере, фото: RED

https://racurs.ua/n121886-iskusstvennyy-intellekt-mojet-predotvratit-nenujnye-testy-dlya-ustanovleniya-diagnoza-uchenye.html

Ракурс

Искусственный интеллект оказался на удивление эффективным для установления диагноза у пациентов, которые жаловались на боль в груди.

К такому выводу пришли британские исследователи, проведя эксперимент, в котором искусственный интеллект параллельно с человеком-врачом пытался определить необходимые диагностические проверки для пациента, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на Европейское кардиологическое общество (ESC).

Наша «супермозговая» система принятия решений называется ARTICA, она строго придерживается руководящих принципов ESC и не рекомендует неоправданных экспертиз, — отмечает автор исследования доктор Марко Маззанти из Королевской больницы Бромптон (Лондон).

В исследовании приняли участие 982 пациента со стабильной болью в груди. Исследователи сравнивали решение, которые приняли кардиолог и ARTICA в тот же день. ARTICA советовал не проводить дополнительные проверки у 658 (67%) пациентов, тогда как кардиолог решил, что только 45 (4,6%) пациентов не нуждаются в дополнительных тестах.

Компьютерная томографическая ангиография (КТА) показала, что 639 (97%) пациентов, в отношении которых ARTICA считала тесты не нужными, не имели значительного заболевания коронарных артерий, то есть решение было правильным.

Подчеркивается, что избежание лишних проверок позволит сэкономить медицинскому персоналу час, а пациентам — в среднем два часа.

Кроме того, КТА, которая используется для поиска заблокированных сосудов, достаточно дорогостоящая процедура. Во время исследования кардиологи рекомендовали ее 816 (83%) пациентам, тогда как ARTICA рекомендовала только 95 пациентам (10%).

Система ARTICA для принятия решений использует машинное обучение. Исследователи ввели рекомендации для пациентов со стабильной грудной болью и регулярно собирали медицинские данные. Алгоритм машинного обучения анализировал информацию много раз, пока не научился определять, кому и какие тесты нужны.

Исследователи отмечают, что со временем точность поставленных ARTICA диагнозов еще больше возрастет.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые создали искусственный интеллект, способный распознавать депрессию.