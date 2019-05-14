Джимми Картер, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121885-byvshiy-prezident-ssha-slomal-nogu.html

Ракурс

Бывший президент США 94-летний Джимми Картер упал и сломал бедро.

Инцидент произошел, когда он готовился покинуть свой дом в штате Джорджия, чтобы отправиться на охоту на индеек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на некоммерческую организацию «Центр Картера».

Экс-президента уже успешно прооперировали в медицинском центре в городе Америкус, штат Джорджия, расположенном в 16 км от города Плейнс, где проживает Картер. Отмечается, что его сопровождала жена, 91-летняя Розалин Картер.

Президент Картер сказал, что главная его забота состоит в том, что сезон индейки завершается на этой неделе, а он еще не достиг своего лимита, — говорится в заявлении «Центра Картера». — Он надеется, что штат Джорджия позволит ему перенести неиспользованный лимит на следующий год.

Картер был губернатором Джорджии в период с 1971 по 1975 год. В 1976 году был избран 39-м президентом США. На выборах 1980 года году он проиграл Рональду Рейгану.

Картер после ухода Белого дома уже живет дольше, чем любой другой президент США.

Напомним, в декабре 2018 года в США состоялась церемония прощания с 41-м президентом страны Джорджем Бушем-старшим, который умер в возрасте 94-х лет. Кроме Картера, попрощаться с Бушем пришли еще трое бывших президентов — Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама, а также действующий президент Дональд Трамп.