Группа Spice Girls, фото: Daily Star

https://racurs.ua/n121884-ne-podobaet-zamujney-jenschine-uchastnica-spice-girls-otkazalas-ot-kultovogo-naryada.html

Ракурс

Участница культовой группы 90-х годов прошлого века Spice Girls Джерри Холлиуэл (сценическое имя во время выступлений в группе — Джинджер Спайс) решила не надевать свое знаменитое мини-платье в цветах британского флага во время концертов воссоединившегося коллектива.

Холлиуэл хочет выглядеть подобающе своему возрасту. Об этом изданию Daily Star сообщил близкий к Spice Girls источник.

В 2015 году Джерри вышла замуж за руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Racing Кристиана Хоренра. За прошедшее время у пары родились двое детей.

Отмечается, что Джерри решила выбрать одежду, которая бы соответствовала ее идеалам «домохозяйки среднего класса». В настоящее время театральный дизайнер Габриелла Слейд, которая занимается создание сценических нарядов для 13-дневного тура воссозданной группы, проектирует для Джери новое тематическое платье в цветах британского флага. Сообщается, что это будет «изысканная, но театральная версия» сценического костюма Джерри.

Она не хочет прыгать вокруг сцены в блестящем мини-платье в цветах британского флага и в кожаных сапогах по колено, — подчеркивает источник.

Другие участники группы решили сохранить свои сценические образы 20-летней давности. Эмма Бантон сохранит верность розовому цвету, Мел Би (Мелани Браун) наденет костюм с леопардовым принтом, а Мэл Си (Мелани Чисхолм) — спортивные штаны.

Тур группы начнется менее чем через две недели в столице Ирландии Дублине.

Напомним, в прошлом году известная британская группа Suede сняла клип в Чернобыльской зоне.