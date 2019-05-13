Група Spice Girls, фото: Daily Star

https://racurs.ua/ua/n121884-ne-lychyt-zamijniy-jinci-uchasnycya-spice-girls-vidmovylasya-vid-kultovogo-mini-plattya.html

Ракурс

Учасниця культової групи 90-х років минулого століття Spice Girls Джеррі Холліуел (сценічне ім’я під час виступів в групі — Джинджер Спайс) вирішила не вдягати своє знамените міні-плаття в кольорах британського прапора під час концертів возз'єднатися колективу.

Холліуел хоче виглядати відповідно своєму віку. Про це виданню Daily Star повідомило близьке до Spice Girls джерело.

У 2015 році Джері вийшла заміж за керівника команди «Формули-1» Red Bull Racing Крістіана Хоренра. З того часу в пари народилися двоє дітей.

Зазначається, що Джеррі вирішила вибрати одяг, яка б відповідала її ідеалам «домогосподарки середнього класу». Наразі театральний дизайнер Габріелла Слейд, яка займається створення сценічних костюмів для 13-денного туру відновленої групи, проектує для Джері нове тематичне плаття в кольорах британського прапора. Повідомляється, що це буде «вишукана, але театральна версія» сценічного костюма Джеррі.

Вона не хоче стрибати навколо сцени в блискучому міні-платті в кольорах британського прапора і в шкіряних чоботях по коліно, — наголошує джерело.

Інші учасники групи вирішили зберегти свої сценічні образи 20-річної давності. Емма Бантон збереже вірність рожевому кольору, Мел Бі (Мелані Браун) одягне костюм з леопардовим принтом, а Мел Сі (Мелані Чісхолм) — спортивні штани.

Тур гурту розпочнеться менш ніж за два тижні в столиці Ірландії Дубліні.

Нагадаємо, торік відома британська група Suede зняла кліп в Чорнобильській зоні.