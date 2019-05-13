Двоє громадян РФ попросили політичного притулку в Україні, фото: Podrobnosti.mk

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Прикордонники Сумського закону затримали двох порушників кордону, котрі поза межами пунктів пропуску прямували до України з території Росії.

Затримані виявилися подружжям громадян Росії. Вони заявили, що тікають з РФ через переслідування і мають намір просити політичного притулку в Україні. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

За їхніми словами, тікати в Україну вони вирішили, оскільки в нашій державі забезпечуються фундаментальні права та свободи людини.

Затриманий чоловік розповів прикордонникам, що раніше мав прибутковий бізнес з продажу автомобілів, у зв’язку з чим зазнавав тиску з боку влади і примушування до сплати данини високопоставленим московським силовикам.

Зокрема, за словами прохача притулку, щодо нього відкривалися кримінальні справи, йому погрожували, що «відправлять до Сибіру», що «сім'я страждатиме». Зрештою, у 2010 році, через постійні погрози та створення представниками влади штучних перепон, його бізнес зазнав краху.

Залишившись без засобів для існування, чоловік зайнявся відеоблогінгом.

Він створив інтернет-сторінку, де висловлював незадоволення російською владою та діями РФ на міжнародній арені, зокрема агресією щодо України, а також рекламував інших опозиційних блогерів. У зв’язку з цією діяльністю йому та членам його сім’ї з 2014 року надходили погрози, через які він вирішив разом із дружиною дістатися України, щоб простити в нашій державі політичного притулку.

Наразі у зв’язку з цим інцидентом тривають перевірочні заходи.

«Оскільки утиски російського режиму не залишають громадянам можливості на забезпечення їхніх елементарних прав та свобод, громадяни РФ вимушені звертатися до інших демократичних країн, таких як Україна, у пошуках захисту та отримання статусу політичного біженця», — зазначають у Держприкордонслужбі.

Наголошуються, що відповідні державні органи ретельно вивчають підстави для надання статусу біженця. Зазвичай Україна приймає в себе таких втікачів з огляду на те, що в Росії існує реальна загроза їхньому життю та здоров’ю.

Нагадаємо, у квітні на пункті пропуску «Гоптівка» в Харківській області двоє російських правоохоронців звернулися до українських прикордонників з прохання про надання політичного притулку.