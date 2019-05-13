Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента України

https://racurs.ua/ua/n121882-poroshenko-zayavyv-pro-pidtrymku-yaknayshvydshogo-vstupu-zelenskogo-na-posadu.html

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Чинний президент України Петро Порошенко заявив про підтримку якнайшвидшого вступу на посаду глави держави переможця цьогорічних президентських виборів Володимира Зеленського.

Наразі рішення щодо проведення дати інавгурації перебуває в компетенції Верховної Ради. Про це Порошенко заявив журналістам під час робочої поїздки до Брюсселя, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Щодо можливих дострокових виборів парламенту, Порошенко зауважив, що політик завжди має бути готовим до виборів.

Я тут не бачу жодної проблеми, — наголошує чинний президент. — З іншого боку, демократія — це є процедура. І все має бути з дотриманням конституційної і законодавчої процедури.

Порошенко також наголосив, що президентські вибори в Україні відбулися чесно та демократично, їхні результати визнані світом, Центральна виборча комісія у визначені законодавством терміни «бездоганно провела підрахунок голосів».

Крім того, на думку Порошенка, цього року в Україні була закладена нова традиція — привітання переможця виборів відразу після оголошення результатів екзіт-полів.

Нагадаємо, 14 травня у Верховній Раді планують провести сигнальні голосування щодо можливих дат інавгурації новообраного президента.