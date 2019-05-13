В організмах ракоподібних виявлено радіоактивний вуглець-14, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n121881-naslidky-yadernyh-vyprobuvan-na-dni-marianskoyi-vpadyny-znaydeno-radioaktyvnyy-vuglec.html

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У найглибшій точці Землі — Маріанської впадини, знайдені сліди радіоактивного вуглецю, котрий виникає під час випробувань атомних бомб.

Цей елемент в «ненормально високих концентраціях» присутній в організмах ракоподібних, що населяють Маріанську впадину, повідомляє видання Science Alert з посиланням на статтю, опубліковану в Geophysical Research Letters.

Учені зазначають, що такому активному розповсюдженню вуглецю у світі посприяв харчовий ланцюг живих організмів.

Океанічна циркуляція потребує сотень років, щоб принести воду, що містить вуглець, до найглибшої впадини, харчовий ланцюг досягає цього набагато швидше, — наголошує один із дослідників геохімік Нінг Ванг з Академії наук Китаю.

Ванг і його колеги шукали вуглець-14. Цей радіоактивний ізотоп вуглецю утворюється природнім шляхом, коли космічні промені взаємодіють з азотом в атмосфері.

Ядерні випробування 1950-х і 1960-х років призвели до подвоєння кількості вуглецю-14 в атмосфері, оскільки нейтрони, що виділяються бомбами, реагували з азотом. До 90-х років минулого століття рівень вуглецю-14 значно зменшився, але це дослідження показує, що в значних концентраціях усе ще є глибоко під водою.

Таким чином, дослідники встановили, що викиди вуглецю, викликані діяльністю людини, можуть впливати на морську флору та фауну навіть у найглибших точках океану через 60 років після подій, що призвели до їх виникнення. І вчені наразі не впевнені, як саме цей ефект може проявитися.

Існує дуже сильна взаємодія між поверхнею і дном з точки зору біологічних систем, і діяльність людини може впливати на біосистеми навіть на глибину до 11 тис. м, тому ми повинні бути обережні щодо нашої майбутньої поведінки, — наголошує один із дослідників Вейдон Сон.

Нагадаємо, вчені нещодавно зафіксували, що рівень вуглекислого газу в атмосфері досяг рекордних показників.