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Ракурс
Петр Порошенко, фото: Администрация президента Украины

Порошенко заявил о поддержке скорейшего вступления Зеленского в должность

13 мая 2019, 21:53
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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о поддержке скорейшего вступления в должность главы государства победителя нынешних президентских выборов Владимира Зеленского.

Сейчас решение о проведении даты инаугурации находится в компетенции Верховной Рады. Об этом Порошенко заявил журналистам во время рабочей поездки в Брюссель, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Относительно возможных досрочных выборов парламента, Порошенко отметил, что политик всегда должен быть готов к выборам.

Я здесь не вижу никакой проблемы, — отмечает действующий президент. — С другой стороны, демократия — это процедура. И все должно быть с соблюдением конституционной и законодательной процедуры.

Порошенко также отметил, что президентские выборы в Украине прошли честно и демократично, их результаты признаны миром, Центральная избирательная комиссия в определенные законодательством сроки «безупречно провела подсчет голосов».

Кроме того, по мнению Порошенко, в этом году в Украине была заложена новая традиция — поздравление победителя выборов сразу после объявления результатов экзит-полов.

Напомним, 14 мая в Верховной Раде планируют провести сигнальные голосования относительно возможных дат инаугурации новоизбранного президента.

Источник: Ракурс


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