Двое граждан РФ попросили политическое убежище в Украине, фото: Podrobnosti.mk

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Пограничники Сумского закона задержали двух нарушителей границы, которые вне пунктов пропуска направлялись в Украину с территории России.

Задержанные оказались супругами, гражданами России. Они заявили, что бегут из РФ из-за преследований и намерены просить политическое убежище в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По их словам, бежать в Украину они решили, поскольку в нашем государстве обеспечиваются фундаментальные права и свободы человека.

Задержанный мужчина рассказал пограничникам, что ранее имел прибыльный бизнес по продаже автомобилей, в связи с чем подвергался давлению со стороны властей и принуждению к уплате дани высокопоставленным московским силовикам.

В частности, по словам просителя убежища, относительно него открывались уголовные дела, ему угрожали, что «отправят в Сибирь», что «семья будет страдать». В конце концов, в 2010 году, из-за постоянных угроз и создания представителями власти искусственных преград, его бизнес потерпел крах.

Оставшись без средств к существованию, мужчина занялся видеоблогингом.

Он создал интернет-страницу, где выражал недовольство российскими властями и действиями РФ на международной арене, в частности агрессией относительно Украины, а также рекламировал других оппозиционных блогеров. В связи с этой деятельностью ему и членам его семьи с 2014 года поступали угрозы, из-за которых он решил вместе с женой добраться до Украины, чтобы простить в нашем государстве политическое убежище.

В настоящее время в связи с этим инцидентом продолжаются проверочные мероприятия.

Поскольку притеснения российского режима не оставляют гражданам возможности на обеспечение их элементарных прав и свобод, граждане РФ вынуждены обращаться к другим демократическим странам, таким как Украина, в поисках защиты и получения статуса политического беженца, — отмечают в Госпогранслужбе.

Подчеркивается, что соответствующие государственные органы тщательно изучают основания для предоставления статуса беженца. Обычно Украина принимает у себя таких беглецов, учитывая, что в России существует реальная угроза их жизни и здоровью.

Напомним, в апреле на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области двое российских правоохранителей обратились к украинским пограничникам с просьбой о предоставлении политического убежища.