Джимі Картер, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n121885-kolyshniy-prezydent-ssha-zlamav-nogu.html

Ракурс

Колишній президент США 94-річний Джиммі Картер впав і зламав стегно.

Інцидент стався, коли він готувався залишити свій будинок у штаті Джорджія, щоб вирушити на полювання на індичок, повідомляє агентство Reuters з посиланням на некомерційну організацію «Центр Картера».

Екс-президента вже успішно прооперували в медичному центрі в місті Амерікус, штат Джорджія, розташованому за 16 км від міста Плейнс, де проживає Картер. Зазначається, що його супроводжувала дружина, 91-річна Розалін Картер.

«Президент Картер сказав, що головна його турбота полягає в тому, що сезон індички завершується цього тижня, а він ще не досяг свого ліміту, — зазначається в заяві «Центру Картера». — Він сподівається, що штат Джорджія дозволить йому перенести невикористаний ліміт на наступний рік.

Картер був губернатором Джорджії в період з 1971 по 1975 рік. У 1976 році його обрали 39-м президентом США. На виборах 1980 року він програв Рональду Рейгану.

Картер після залишення Білого дому вже живе довше, ніж будь-який інший президент США.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в США відбулася церемонія прощання з 41-м президентом країни Джорджем Бушом-старшим, котрий помер у віці 94-х років. Окрім Картера, попрощатися з Бушем прийшли ще троє колишніх президентів — Джордж Буш-молодший, Білл Клінтон і Барак Обама, а також чинний президент Дональд Трамп.