Штучний інтелект виявився напрочуд ефективним у медичній сфері, фото: RED

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Штучний інтелект виявився напрочуд ефективним для встановлення діагнозу в пацієнтів, котрі скаржилися на біль у грудях.

Такого висновку дійшли британські дослідники, провівши експеримент, в котрому штучний інтелект паралельно із людиною-лікарем намагався визначити необхідні діагностичні перевірки для пацієнта, повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на Європейське кардіологічне товариство (ESC).

Наша «супермозкова» система прийняття рішень називається ARTICA, вона суворо дотримується керівних принципів ESC і не рекомендує невиправданих експертиз, — зазначає автор дослідження доктор Марко Маззанті з Королівської лікарні Бромптон (Лондон).

У дослідженні взяли участь 982 пацієнти зі стабільним болем у грудях. Дослідники порівнювали рішення, які прийняли кардіолог і ARTICA в той же день. ARTICA радив не проводити додаткові перевірки у 658 (67%) пацієнтів, тоді як кардіолог вирішив, що тільки 45 (4,6%) пацієнтів не потребують більше тестів.

Комп’ютерна томографічна ангіографія (КТА) показала, що 639 (97%) пацієнтів, щодо яких ARTICA вважала тести не потрібними, не мали значного захворювання коронарних артерій, тобто рішення було правильним.

Наголошується, що уникнення зайвих перевірок дозволить заощадити медичному персоналу одну годину, а пацієнтам — в середньому дві години.

Крім того, КТА, яка використовується для пошуку заблокованих судин, є досить дорогою процедурою. Під час дослідження кардіологи рекомендували її 816 (83%) пацієнтам, тоді як ARTICA рекомендувала лише 95 пацієнтам (10%).

Система ARTICA для прийняття рішень використовує машинне навчання. Дослідники ввели рекомендації для пацієнтів зі стабільним грудним болем і регулярно збирали медичні дані. Алгоритм машинного навчання аналізував інформацію багато разів, поки не навчився визначати, кому і які тести потрібні.

Дослідники наголошують, що з часом точність поставлених ARTICA діагнозів ще більше зросте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені створили штучний інтелект, здатний розпізнавати депресію.