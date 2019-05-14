У Вінниці затримали рейдерів, фото: Vinbazar

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Цієї ночі у Вінниці поліція запобігла спробі рейдерського захоплення місцевого підприємства.

В результаті було затримано майже півсотні осіб. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

За інформацією місцевого видання «Вежа», нападники намагалися захопити консервний завод, розташований за адресою вулиця Дубовецька, 29.

На територію заводу молодики увірвалися ще вдень. Під час спроби депутатів обласної ради та активістів потрапити на територію заводу виникла сутичка, в котрій нападники застосовували уламки цегли, сльозогінний газ та димові шашки.

За інформацією депутата облради Андрія Вигонюка, постраждали кілька людей, здебільшого внаслідок опіків від газу.

Надвечір до місця інциденту прибули правоохоронці, зокрема бійці спецпідрозділу КОРД. У поліції повідомляють, що нападників було кілька сотень. Активісти зазначають, що, помітивши прибуття правоохоронців, зловмисники почали залишати територію підприємства.

Близько 23.00 правоохоронці розпочали штурм з кількох напрямків. Зазначається, що під час штурму на території заводу лунали звуки, схожі на постріли. За штурмовими групами на територію заводу заїхали автозаки. Затриманих доставили до відділків поліції для встановлення особистих даних та обставин інциденту. Діям затриманих буде надана правова кваліфікація, наголошують у поліції.

Нагадаємо, торік на Кіровоградщині поліція затримала рейдерів, котрі намагалися захопити врожай одного з аграрних підприємств.