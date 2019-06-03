Зеленський призначив на посаду прес-секретаря журналістку Юлію Мендель

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Ракурс

Володимир Зеленський визначився, хто буде його прес-секретарем. За підсумками конкурсу, оголошеного ще 30 квітня, спікером глави держави стала журналістка Юлія Мендель.

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Указ президента № 350/2019 про призначення Мендель опубліковано сьогодні, 3 червня, на сайті глави держави.

Відомо, що раніше Мендель працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо» й «Інтер».

Всього у відборі на посаду спікера Зеленського брали участь близько 3−4 тис. осіб. За словами спікера «Команди Зеленського» Ірини Побєдоносцевої, усіх кандидатів перевірили на знання української, російської та англійської мов, а також вивчили їх досвід, освіту та професійні навички. Також під час співбесід із кандидатами оцінювалася дикція, манера викладу думки, швидкість реакції тощо. Потім кандидати виконали творчі завдання — записали відео на тему 8−9 травня. Оцінювалися їх форма та зміст.

Трійка фіналістів конкурсу проходила співбесіду особисто з Зеленським та членами Адміністрації президента. Вона відбувалася у форматі прес-конференції, співробітники АП і президент ставили претендентам несподівані запитання.