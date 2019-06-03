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Ракурс
Володимир Зеленський та Леонід Кучма. Фото: прес-служба президента

Кучма очолив українську делегацію Тристоронньої контактної групи (ВІДЕО)

3 чер 2019, 14:00
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Колишній президент України Леонід Кучма, який очолював державу з 1994 по 2005 роки, очолив українську переговорну групу в мінському процесі.

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Зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться вже 5 червня. Про це 3 червня заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з Леонідом Кучмою в Адміністрації президента.

Я розумію, що для Леоніда Кучми це великий тягар, особливо для його сім’ї. Я вам дуже вдячний. У нашої групи вже є певні пропозиції, які будуть озвучені 5 червня. Я хочу, щоб ці конкретні пропозиції були об'єднані із зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту. У нас є справді дуже конкретні пропозиції, нові рішення, але ніхто територією, суверенітетом України торгувати не збирається, — відзначив Зеленський.

Леонід Кучма в свою чергу заявив, що погодився очолити групу, оскільки в країні триває війна. Він відзначив, що може зробити всій внесок у забезпечення миру на Донбасі.

У прес-службі президента нагадали, що Кучма вже представляв Україну в ТКГ у 2014−2018 роках і цей час у Донецькій і Луганській областях вдалося зупинити повномасштабні бойові дії та повернути з полону понад 3 тис. українських військових і цивільних.

Нагадаємо, голова Адміністрації президента Андрій Богдан заявляв, що нова влада не розглядає кандидатуру кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, як переговорника від України.

Джерело: Ракурс


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