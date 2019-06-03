Владимир Зеленский и Леонид Кучма. Фото: пресс-служба президента

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Бывший президент Украины Леонид Кучма, который возглавлял страну с 1994 по 2005 годы, возглавил украинскую переговорную группу в минском процессе.

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Встреча Трехсторонней контактной группы в Минске состоится уже 5 июня. Об этом 3 июня заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с Леонидом Кучмой в Администрации президента.

Я понимаю, что для Леонида Кучмы это большое бремя, особенно для его семьи. Я вам очень благодарен. У нашей группы уже есть определенные предложения, которые будут озвучены 5 июня. Я хочу, чтобы эти конкретные предложения были объединены с понятными сроками выполнения того или иного пункта. У нас есть действительно очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией, суверенитетом Украины торговать не собирается, — отметил Зеленский.

Леонид Кучма в свою очередь заявил, что согласился возглавить группу, поскольку в стране идет война. Он отметил что может сделать свой вклад в обеспечение мира на Донбассе.

В пресс-службе президента напомнили, что Кучма уже представлял Украину в ТКГ в 2014—2018 годах и это время в Донецкой и Луганской областях удалось остановить полномасштабные боевые действия и вернуть из плена более 3 тыс. украинских военных и гражданских.

Напомним, глава Администрации президента Андрей Богдан заявлял, что новая власть не рассматривает кандидатуру кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука как переговорщика от Украины.