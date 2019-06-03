Тука прокоментував відео з анексією Буковини Румунією. Фото: politeka

https://racurs.ua/ua/n122705-tuka-prokomentuvav-video-z-aneksiieu-bukovyny-rumuniieu.html

Ракурс

На аматорське відео про анексію Буковини Румунією під час широкомасштабної війни з Росією відреагували в Україні.

Loading...

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Георгій Тука заявив, що ролик під назвою «Румуно-українська війна 2022» створили вихідці із Росії. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Прямий».

За словами Тука, спецслужби Румунії, України та Молдови мають співпрацювати, щоб протистояти можливій шкоді з боку Росії.

У свою чергу перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов також бачив ролик і заявив, що якщо звертати увагу на такі речі, вони стають потужними інформприводами. На думку Баканова, треба зауважувати, чого потребує ситуація — коментарів чи ефективного реагування.

Відео тривалістю сім хвилин було опубліковано на YouTube 26 травня.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос вирішив скликати нараду для обговорення провокаційного ролика. На зустріч запросили керівництво Генерального штабу, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони.