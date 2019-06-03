Тука прокомментировал видео с аннексией Буковины Румынией. Фото: politeka

https://racurs.ua/n122705-tuka-prokommentiroval-video-s-anneksiey-bukoviny-rumyniey.html

Ракурс

На любительское видео об аннексии Буковины Румынией во время широкомасштабной войны с Россией отреагировали в Украине.

Loading...

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннеперемещенных лиц Георгий Тука заявил, что ролик под названием «Румыно-украинская война 2022» создали выходцы из России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой».

По словам Тука, спецслужбы Румынии, Украины и Молдовы должны сотрудничать, чтобы противостоять возможному вреду со стороны России.

В свою очередь первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов также видел ролик и заявил, что, если обращать внимание на такие вещи, они становятся мощными информповодами. По мнению Баканова, надо замечать, чего требует ситуация — комментариев или эффективного реагирования.

Видео продолжительностью семь минут было опубликовано на YouTube 26 мая.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос решил созвать совещание для обсуждения провокационного ролика. На встречу пригласили руководство Генерального штаба, Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны.