Зеленский уволил Кононенко с должности замглавы СБУ – Указ

https://racurs.ua/n122694-zelenskiy-uvolil-kononenko-s-doljnosti-zamglavy-sbu-ukaz.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Кононенко от должности заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ).

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Соответствующий указ № 349 появился сегодня на сайте администрации президента.

Кононенко начал карьеру в СБУ в 1999 году в управлении ведомства в Черкасской области. С 2010 по 2014 года он был замначальника управления.

Затем в марте 2014 года его рекомендовали назначить главой ведомства, однако он стал первым заместителем начальника управления.

В февраля 2017 года Кононенко возглавил в СБУ департамент защиты национальной государственности, а уже в июле того же года стал замглавы СБУ по указу экс-президента Петра Порошенко.

Как известно, ранее Зеленский уволил главу Государственной пограничной службы Украины генерала армии Петра Цигикала.

Также в конце мая был уволен начальник управления СБУ в Киеве Олег Валендюк, первый заместитель Валендюка Виталий Маликов и начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский назначил новый состав Совета национальной безопасности и обороны.