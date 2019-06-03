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Град выпал на Николаевщине. Фото: Galagov.TV

На Николаевщине град размером с голубиное яйцо уничтожил посевы и повредил крыши домов (ФОТО, ВИДЕО)

3 июн 2019, 10:41
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В Николаевской области за прошедшие сутки сильный ветер, град и гроза наделали беды.

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Под Первомайском выпал сильный град. Отдельные градины достигали размера голубиного яйца. Об этом сообщает местное издание «Новости-N».

Стихия уничтожила посевы зерновых и других сельскохозяйственных культур на десятках гектаров. Крестьяне и фермеры жалуются, что на их огородах град выбил почти все. Информации о пострадавших в результате стихии нет.

В Казанковском районе порывистый ветер повалил деревья на проезжую часть дороги, а град повредил крыши на домах и сады.

А сегодня утром в Николаеве наблюдается сильный ливень, который усиливается. Горожане также наблюдают грозу и молнии, мощные порывы ветра.

Град выпал на Николаевщине. Фото: Новости-N

Град выпал на Николаевщине. Фото: Новости-N

Град выпал на Николаевщине. Фото: Новости-N

Град выпал на Николаевщине. Фото: Новости-N

Напомним, на Пасху в Житомирской области выпал крупный град. Также в регионе прошел сильный дождь, который существенно осложнил движение на трассах.


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