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Град выпал на Николаевщине. Фото: Galagov.TV
На Николаевщине град размером с голубиное яйцо уничтожил посевы и повредил крыши домов (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n122693-na-nikolaevschine-grad-razmerom-s-golubinoe-yayco-unichtojil-posevy-i-povredil-kryshi-domov-foto.htmlРакурс
В Николаевской области за прошедшие сутки сильный ветер, град и гроза наделали беды.
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Под Первомайском выпал сильный град. Отдельные градины достигали размера голубиного яйца. Об этом сообщает местное издание «Новости-N».
Стихия уничтожила посевы зерновых и других сельскохозяйственных культур на десятках гектаров. Крестьяне и фермеры жалуются, что на их огородах град выбил почти все. Информации о пострадавших в результате стихии нет.
В Казанковском районе порывистый ветер повалил деревья на проезжую часть дороги, а град повредил крыши на домах и сады.
А сегодня утром в Николаеве наблюдается сильный ливень, который усиливается. Горожане также наблюдают грозу и молнии, мощные порывы ветра.
Напомним, на Пасху в Житомирской области выпал крупный град. Также в регионе прошел сильный дождь, который существенно осложнил движение на трассах.
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