Град випав на Миколаївщині. Фото: Galagov.TV

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У Миколаївській області минулої доби потужний вітер, град та гроза наробили лиха.

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Під Первомайськом випав сильний град. Окремі градини досягали розміру голубиного яйця. Про це повідомляє місцеве видання «Новости-N».

Стихія знищила посіви зернових та інших сільськогосподарських культур на десятках гектарів. Селяни та фермери скаржаться, що на їхніх городах град вибив майже все. Інформації про постраждалих внаслідок стихії немає.

У Казанківському районі поривчастий вітер повалив дерева на проїжджу частину дороги, а град пошкодив дахи на будинках та сади.

А сьогодні вранці у Миколаєві спостерігається сильна злива, яка посилюється. Городяни також спостерігають грозу та блискавки, потужні пориви вітру.

Нагадаємо, на Великдень в Житомирській області випав великий град. Також в регіоні пройшов сильний дощ, який суттєво ускладнив рух на трасах.