У Києві через пошкодження трубопроводу затопило вулицю. Ілюстраційне фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n122692-u-kyievi-cherez-poshkodjennya-truboprovodu-zatopylo-vulycu-video.html

Ракурс

У центрі Києва затопило частину вулиці. Незначне підтоплення сталося через аварію і подальше пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 400 мм.

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Інцидент стався після проведення гідравлічних випробувань на вулиці Діловій, 6. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook"Київ оперативний".

Видання заявляє, що у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» відключили пошкоджену мережу о 9.26. Інформації про постраждалих немає.

На відео можна побачити у якому місці сталося пошкодження — саме там відбувається потужний витік води.

Як відомо, у квітні стартували гідравлічні випробування, під час яких проводиться перевірка на міцність та щільність трубопроводів. До серпня техніки мають завершити випробування та провести необхідні ремонтні роботи у разі виявлення пошкоджень техніки.

Ці превентивні заходи проводять для кращого забезпечення та зниження рівня аварійності наступного опалювального сезону. На випробування кожної окремої ділянки, згідно з планом, виділяють два тижні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці травня через сильні дощі у Києві затопило Святошинський район. У соцмережі виклали відео затоплених вулиць та переходу до метрополітену.