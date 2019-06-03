В Албанії вимагають відставки прем’єра, у сутичках постраждали 13 осіб. Фото: euractiv

https://racurs.ua/ua/n122691-v-albaniyi-vymagaut-vidstavky-premiera-u-sutychkah-postrajdaly-13-osib-foto.html

Ракурс

У Албанії вимагають відставки прем'єр-міністра Еді Рами. Тисячі громадян, які підтримують опозицію, вийшли на вулиці столиці (Тирана) з акцією протесту.

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Під час мітингу відбулися сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Внаслідок зіткнень десятеро поліцейських та троє демонстрантів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Акція протесту пройшла напередодні, 3 червня. Демонстранти вимагають проведення дострокових виборів та негайної відставки уряду Рами. Громадяни кидали у поліцейських каміння, петарди та димові бомби.

Зазначимо, що організатори акції протесту просили учасників утриматися від здійснення насилля.

Посольство США у країні вже засудило агресивні дії громадян та закликало до діалогу з владою. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що демонстрації з проявом насилля суперечать демократії та є неприйнятними. Наразі Столтенберг перебуває в Албанії з візитом.

Як відомо, демонстрації проти уряду почалися в лютому 2019 року, коли опозиція заявила про вимогу відставки Рами, який займає посаду прем'єра з 2013 року. Опозиція звинувачує правлячу партію в корупції та фальсифікації результатів виборів.

Під час першої хвилі протестів депутати від демократів та їхні союзники на знак протесту здали свої мандати.

Як раніше повідомлялося, у лютому в Албанії штурмували будівлю уряду.