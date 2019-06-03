Вибух на російському оборонному заводі. Фото: Столица Нижний

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Зросло число постраждалих внаслідок серії вибухів на оборонному заводі у місті Дзержинськ Нижегородської області.

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Внаслідок надзвичайної ситуації на державному підприємстві «Кристал» вже постраждали 116 осіб. Про це 3 червня РІА «Новини» заявив представник екстрених служб регіону.

Станом на ранок 3 червня постраждали 116 осіб. Серед тих, кому знадобилася медична допомога, є дитина, — заявив посадовець.

Наразі у медичних закладах перебувають 17 осіб. Один із постраждалих у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибухів на державному підприємстві «Кристал» в Дзержинську постраждали 79 осіб. У лікарнях перебували 15 осіб, одна із пацієнток була у важкому стані. Стан інших госпіталізованих медики оцінювали, як середньої тяжкості.

Нагадаємо, 1 червня сталися вибухи у цеху з виробництва тротилу в російському Дзержинську. У цьому місті та трьох найближчих до нього селищах влада ввела режим надзвичайної ситуації. Після вибухів та пожежі заводський цех із виробництва тротилу повністю обвалився. Експерти попередньо встановили, що до вибуху призвели порушення технологічного процесу.

Після події губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін заявив, що госпіталізованим мешканцям регіону, які постраждали внаслідок вибухів, виплатять по 150 тис. руб. (приблизно 2 тис. євро). Крім того, владі доведеться відновлювати 150 соціальних об'єктів, які були пошкоджені.