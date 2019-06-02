Через вибухи на оборонному заводі в Росії доведеться відбудовувати 150 соціальних об’єктів, фото — Медуза

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Через серію вибухів на оборонному заводі в Дзержинську (Нижегородська область РФ) необхідно відновлювати 150 соціальних об'єктів.

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Серед них — приблизно 100 шкіл і дитячих садочків, повідомили в Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ. За уточненими даними уряду Нижегородської області, постраждали 89 осіб, з них 44 — співробітники заводу, решта — жителі міста.

Вибухи прогриміли напередодні вдень в приміщенні, де виробляють тротил. Згодом виникла сильна пожежа.

За словами губернатора регіону Гліба Нікітіна, у лікарнях перебувають 16 постраждалих, одна людина перебуває у важкому стані. Він сказав, що жителям, які були госпіталізовані, виплатять по 150 тис. рублів (приблизно 2 тис. євро).

Вибухи у цеху з виробництва тротилу в Дзержинську сталися опівдні 1 червня. У Дзержинську та трьох найближчих до нього селищах ввели режим надзичайної ситуації. Заводський цех із виробництва тротилу повністю обвалився. Попередньо встановлено, що до вибуху призвели порушення технологічного процесу.