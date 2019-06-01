Вибух на заводі в Дзержинську. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/ua/n122650-vybuhy-na-zavodi-boieprypasiv-u-rosiyi-kilkist-postrajdalyh-zrosla-do-38-osib-video.html

Ракурс

Внаслідок вибухів на оборонному заводі «Кристал» в Дзержинську Нижегородської області постраждали вже 38 осіб.

Loading...

Четверо осіб перебувають у важкому стані. Ще 25 постраждалих дістали травми середньої тяжкості. В інших діагностували легкі травми. На щастя, ніхто не загинув внаслідок надзвичайної події. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу МНС у Нижегородській області.

За інформацією екстрених служб, серед постраждалих є місцеві жителі, які не були працівниками заводу. Вибуховою хвилею вибило шибки в деяких будинках. Рятувальники попереджають, що число постраждалих може зрости, оскільки люди продовжують звертатися за допомогою.

Нагадаємо, 1 червня на території російського заводу ім. Свердлова, що виробляє боєприпаси та вибухівку, прогриміли потужні вибухи. Внаслідок події заводський цех із виробництва тротилу повністю обвалився, спалахнула пожежа. Попередньо встановлено, що до вибуху призвели порушення технологічного процесу в заводському цеху з виробництва тротилу.

Вибухи на оборонному заводі призвели до травмування 19 осіб. У постраждалих осколкові поранення легкого та середнього ступенів тяжкості.