Вибухи у Росії прогриміли на заводі боєприпасів (ВІДЕО)

Вибухи у Росії прогриміли на заводі боєприпасів. Фото: Фокус.ua

https://racurs.ua/ua/n122644-vybuhy-u-rosiyi-progrymily-na-zavodi-boieprypasiv-video.html

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Вибухи на заводі в Росії сталися сьогодні вранці. Підприємство ім. Свердлова спеціалізується на виробництві боєприпасів, вибухових речовин і сполук.

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Всього прогриміли три вибухи. За непідтвердженою інформацією з каналів у Telegram, двоє осіб дістали осколкові поранення.

Заводський цех із виробництва тротилу повністю обвалився, триває пожежа. Місцеві жителі викладають у мережу відео події, розповідаючи про вибите скло в будинках і безліч пожежних машин поблизу місця вибуху.

В уряді регіону повідомили, що загроза подальших вибухів зберігається.