Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вибухи у Росії прогриміли на заводі боєприпасів. Фото: Фокус.ua

Вибухи у Росії прогриміли на заводі боєприпасів (ВІДЕО)

1 чер 2019, 13:18
999

Вибухи на заводі в Росії сталися сьогодні вранці. Підприємство ім. Свердлова спеціалізується на виробництві боєприпасів, вибухових речовин і сполук.

Loading...

Всього прогриміли три вибухи. За непідтвердженою інформацією з каналів у Telegram, двоє осіб дістали осколкові поранення.

Заводський цех із виробництва тротилу повністю обвалився, триває пожежа. Місцеві жителі викладають у мережу відео події, розповідаючи про вибите скло в будинках і безліч пожежних машин поблизу місця вибуху.

В уряді регіону повідомили, що загроза подальших вибухів зберігається.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
Новини партнерів
Загрузка...