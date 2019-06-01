В’язні Кремля мають бути звільнені: в центрі Києва організували правозахисну акцію. Фото: ua.krymr.com

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В’язні Кремля мають бути звільнені — під таким гаслом сьогодні проходить правозахисна акція в парку Шевченка в центрі Києва.

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На акцію зібралися близько 250 осіб. Вони планують пройти маршем до Адміністрації президента (АП) і озвучити там вимоги щодо прискорення розблокування процесу звільнення політичних заручників.

За даними правозахисників, які беруть участь в акції, Росія з політичних мотивів незаконно утримує 115 громадян України, з яких 65 — це кримські татари. Практично всі вони утримуються на території Ростовської області. Трьом українцям загрожує пожиттєве ув’язнення. Крім того, до частини з бранців Кремля застосовувалися тортури. Ще 129 українців утримуються в полоні бойовиків на Донбасі.

Організаторами заходу виступили «Асоціація родин заручників Кремля» та формування С14. Між тим, на акції присутні правозахисники, зокрема, представники Української Гельсінської спілки з прав людини, колишні в’язнів ЛНР-ДНР, а також в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.