зников Кремля необходимо освободить: в центре Киева организовали правозащитную акцию. Фото: ua.krymr.com

https://racurs.ua/n122643-uznikov-kremlya-neobhodimo-osvobodit-v-centre-kieva-organizovali-pravozaschitnuu-akciu.html

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Узники Кремля должны быть освобождены — под таким лозунгом сегодня проходит правозащитная акция в парке Шевченко в центре Киева.

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На акцию собрались около 250 человек. Они планируют пройти маршем к Администрации президента (АП) и озвучить там требования по ускорению разблокирования процесса освобождения политических заложников.

По данным правозащитников, участвующих в акции, Россия по политическим мотивам незаконно удерживает 115 граждан Украины, из которых 65 — это крымские татары. Практически все они этапированы на территорию Ростовской области. Троим украинца грозит пожизненное заключение. Кроме того, часть пленников Кремля подвергалась пыткам. Еще 129 украинцев удерживаются в плену боевиков на Донбассе.

Организаторами мероприятия выступили «Ассоциация семей заложников Кремля» и формирование С14. Между тем, на акции присутствуют многие правозащитники, в частности представители Украинского Хельсинского союза по правам человека, бывшие узники ЛНР-ДНР, а также и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.