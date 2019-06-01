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Взрывы в России прогремели на заводе боеприпасов. Фото: Фокус.ua
Взрывы в России прогремели на заводе боеприпасов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n122644-vzryvy-v-rossii-progremeli-na-zavode-boepripasov-video.htmlРакурс
Взрывы на заводе в России произошли сегодня утром. Предприятие им. Свердлова специализируется на производстве боеприпасов, взрывчатых веществ и составов.
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Всего прогремели три взрыва. По неподтвержденной информации из каналов в Telegram, два человека получили осколочные ранения.
Заводской цех по производству тротила полностью обрушился, продолжается пожар. Местные жители выкладывают в сеть видео происшествия, рассказывая о выбитых стеклах в домах и множестве пожарных машин на месте ЧП.
В правительстве региона сообщили, что угроза дальнейших взрывов сохраняется.
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