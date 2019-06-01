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Ракурс
Взрывы в России прогремели на заводе боеприпасов. Фото: Фокус.ua

Взрывы в России прогремели на заводе боеприпасов (ВИДЕО)

1 июн 2019, 13:18
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Взрывы на заводе в России произошли сегодня утром. Предприятие им. Свердлова специализируется на производстве боеприпасов, взрывчатых веществ и составов.

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Всего прогремели три взрыва. По неподтвержденной информации из каналов в Telegram, два человека получили осколочные ранения.

Заводской цех по производству тротила полностью обрушился, продолжается пожар. Местные жители выкладывают в сеть видео происшествия, рассказывая о выбитых стеклах в домах и множестве пожарных машин на месте ЧП.

В правительстве региона сообщили, что угроза дальнейших взрывов сохраняется.

Источник: Ракурс


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