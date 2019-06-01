Взрыв на заводе в Дзержинске. Фото: Комсомольская правда

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В результате взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали уже 38 человек.

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Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Еще 25 пострадавших получили травмы средней тяжести. У других диагностировали легкие травмы. К счастью, никто не погиб в результате чрезвычайного происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС в Нижегородской области.

По информации экстренных служб, среди пострадавших есть местные жители, которые не были работниками завода. Взрывной волной выбило стекла в некоторых домах. Спасатели предупреждают, что число пострадавших может возрасти, поскольку люди продолжают обращаться за помощью.

Напомним, 1 июня на территории российского завода им. Свердлова, производящего боеприпасы и взрывчатку, прогремели мощные взрывы. В результате происшествия заводской цех по производству тротила полностью рухнул, вспыхнул пожар. Предварительно установлено, что к взрыву привели нарушения технологического процесса в заводском цеху по производству тротила.

Взрывы на оборонном заводе привели к травмированию 19 человек. У пострадавших осколочные ранения легкой и средней степеней тяжести.