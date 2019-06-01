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Ракурс
Взрывы на оборонном заводе в РФ: ранены 19 человек. Фото: LIGA.net

Взрывы на оборонном заводе в РФ: ранены 19 человек

1 июн 2019, 13:50
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Взрывы на оборонном заводе в России привели к ранению 19 человек. По предварительным данным, у них диагностированы осколочные травмы легкой и средней степени тяжести.

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О летальных исходах в результате взрывов информации нет, персонал завода эвакуировали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Минздрава РФ.

Территория завода оцеплена, разбор завалов пока не проводился, поскольку на месте происшествия бушует пожар повышенной сложности. Огонь охватил около 100 кв. м площади, разрушено админздание.

Предварительная версия ЧП — нарушение технологического процесса в заводском цехе по производству тротила.

Созданный в городе оперативный штаб уверяет, что угрозы загрязнения воздуха нет. Хотя сразу после взрывов местные жители публиковали в сети видео с образовавшимися серыми осадками.

Известно, что предприятие производило боеприпасы, взрывчатые вещества и составы.

Ранее «Ракурс» публиковал видео сегодняшних взрывов на оборонном заводе в России.


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