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Вибухи на оборонному заводі в РФ: поранено 19 осіб. Фото: LIGA.net
Вибухи на оборонному заводі в РФ: поранено 19 осібhttps://racurs.ua/ua/n122645-vybuhy-na-oboronnomu-zavodi-v-rf-poraneno-19-osib.htmlРакурс
Вибухи на оборонному заводі в Росії призвели до травмування 19 осіб. За попередніми даними, у них діагностовано осколкові поранення легкого та середнього ступенів тяжкості.
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Про летальні випадки унаслідок вибухів інформації немає, персонал заводу евакуювали, повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу регіонального управління Мінохорони здоров’я РФ.
Територію зводу оточено, розбір завалів поки що не проводився, оскільки на місці події вирує пожежа підвищеної складності. Вогонь охопив близько 100 кв. м площі, зруйновано адмінбудівлю.
Попередня версія події — порушення технологічного процесу в заводському цеху з виробництва тротилу.
Створений у місті оперативний штаб запевняє, що загрози забруднення повітря немає. Хоча одразу після вибухів місцеві жителі публікували у мережі відео з сірими опадами.
Відомо, що підприємство виробляло боєприпаси, вибухові речовини і сполуки.
Раніше «Ракурс» публікував відео сьогоднішніх вибухів на оборонному заводі в Росії.
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