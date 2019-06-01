Вибухи на оборонному заводі в РФ: поранено 19 осіб. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n122645-vybuhy-na-oboronnomu-zavodi-v-rf-poraneno-19-osib.html

Ракурс

Вибухи на оборонному заводі в Росії призвели до травмування 19 осіб. За попередніми даними, у них діагностовано осколкові поранення легкого та середнього ступенів тяжкості.

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Про летальні випадки унаслідок вибухів інформації немає, персонал заводу евакуювали, повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу регіонального управління Мінохорони здоров’я РФ.

Територію зводу оточено, розбір завалів поки що не проводився, оскільки на місці події вирує пожежа підвищеної складності. Вогонь охопив близько 100 кв. м площі, зруйновано адмінбудівлю.

Попередня версія події — порушення технологічного процесу в заводському цеху з виробництва тротилу.

Створений у місті оперативний штаб запевняє, що загрози забруднення повітря немає. Хоча одразу після вибухів місцеві жителі публікували у мережі відео з сірими опадами.

Відомо, що підприємство виробляло боєприпаси, вибухові речовини і сполуки.

Раніше «Ракурс» публікував відео сьогоднішніх вибухів на оборонному заводі в Росії.