В РФ детям раздавали оружие. Фото: 79.мвд.рф

https://racurs.ua/n122649-vse-luchshee-detyam-v-rossii-nesovershennoletnim-razdali-avtomaty-i-bronejilety-foto.html

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Российским детям раздавали автоматическое стрелковое оружие, бронежилеты и специальное полицейское снаряжение.

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Так проходило празднование Дня защиты детей в Биробиджане Еврейской автономной области Российской Федерации (ЕАО). Оружие раздали детям полицейских, несовершеннолетних консультировали бойцы спецподразделения «Гром». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

Отмечается, что спецназовцы доступно объясняли детям правила эксплуатации оружия, сообщали о характеристиках специальных устройств. Каждый малыш имел возможность подержать оружие в руках и сфотографироваться.

В пресс-службе заверили, что дети с удовольствием надевали бронежилеты и каски, смотрели в бинокли и прицелы снайперских винтовок. Кроме того, в рамках мероприятия, желающие сдали отпечатки пальцев.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины расследует милитаризацию детей в оккупированных районах Донецкой области за содействием России. Оказывается, что представители самопровозглашенной Донецкой народной республики при поддержке Российской Федерации привлекли несовершеннолетних к военным лагерям для подготовки к ведению боевых действий. Кроме того, детям навязывают идеологию сепаратизма и «русского мира».