На Киевщине неизвестный выстрелил пятилетнему мальчику в головуhttps://racurs.ua/n122648-na-kievschine-neizvestnyy-vystrelil-pyatiletnemu-malchiku-v-golovu.htmlРакурс
В Киевской области у пятилетнего ребенка стреляли. Мальчик получил ранение в голову.
Пострадавший малыш из Переяслава-Хмельницкого госпитализирован в тяжелом состоянии. Вчера, 31 мая, в 15.55 в травматологическое отделение Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы попал ребенок с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма. Об этом 1 июня сообщил Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации в Facebook.
Родители раненного ребенка заявили, что нашли сына на улице. Они сперва подумали, что он ударился головой о дорожное покрытие, поскольку малыш был весь в крови.
Пострадавшего успешно прооперировали. Оказалось, что ребенок ранен в голову из стрелкового оружия. Пуля вызвала перелом костей черепа и повреждения головного мозга. Сейчас пятилетний мальчик в очень тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственного дыхания.
Врачи проинформировали о вооруженном инциденте правоохранителей. Сотрудники Национальной полиции выясняют, кто и из какого именно оружия ранил ребенка.
Напомним, в конце мая на детской площадке в Подольском районе Киева произошла стрельба. Три злоумышленника напали на мужчину при ребенке, в ответ он открыл огонь. В результате инцидента два злоумышленника получили ранения.