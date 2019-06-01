У ребенка в Киевской области стреляли. Фото: Last Day Club

https://racurs.ua/n122648-na-kievschine-neizvestnyy-vystrelil-pyatiletnemu-malchiku-v-golovu.html

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В Киевской области у пятилетнего ребенка стреляли. Мальчик получил ранение в голову.

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Пострадавший малыш из Переяслава-Хмельницкого госпитализирован в тяжелом состоянии. Вчера, 31 мая, в 15.55 в травматологическое отделение Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы попал ребенок с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма. Об этом 1 июня сообщил Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации в Facebook.

Родители раненного ребенка заявили, что нашли сына на улице. Они сперва подумали, что он ударился головой о дорожное покрытие, поскольку малыш был весь в крови.

Пострадавшего успешно прооперировали. Оказалось, что ребенок ранен в голову из стрелкового оружия. Пуля вызвала перелом костей черепа и повреждения головного мозга. Сейчас пятилетний мальчик в очень тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Врачи проинформировали о вооруженном инциденте правоохранителей. Сотрудники Национальной полиции выясняют, кто и из какого именно оружия ранил ребенка.

Напомним, в конце мая на детской площадке в Подольском районе Киева произошла стрельба. Три злоумышленника напали на мужчину при ребенке, в ответ он открыл огонь. В результате инцидента два злоумышленника получили ранения.