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Хосе Антонио Рейес насмерть разбился в ДТП. Фото: Спорт день за днем

Известный футболист погиб в ДТП (ВИДЕО)

1 июн 2019, 14:59
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Хосе Антонио Рейес, известный футбольный игрок родом из Испании, сегодня утром погиб в ДТП.

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Смертельная авария произошла в его родном городе Утрера. Причины ДТП устанавливаются, сообщила в Twitter пресс-служба ФК «Севилья», с которой дебютировал и добился успеха игрок.

Хосе Антонио Рейес насмерть разбился в ДТП. Скриншот страницы в Twitter

Рейесу было 35 лет. Он играл за «Севилью» с 1999 года. Также выступал за «Арсенал», «Реал», «Атлетико» и «Бенфику». Затем он снова вернулся в родной клуб, который с участием футболиста трижды выигрывал Лигу Европы.

В 2016 году Рейес снова покинул «Севилью» и перешел в «Эспаньол». В последнее время выступал за «Эстремадуру». Кроме того, футболист сыграл 21 матч в сборной Испании.

Источник: Ракурс


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