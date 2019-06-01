Хосе Антонио Рейес насмерть разбился в ДТП. Фото: Спорт день за днем

https://racurs.ua/n122647-izvestnyy-futbolist-pogib-v-dtp.html

Ракурс

Хосе Антонио Рейес, известный футбольный игрок родом из Испании, сегодня утром погиб в ДТП.

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Смертельная авария произошла в его родном городе Утрера. Причины ДТП устанавливаются, сообщила в Twitter пресс-служба ФК «Севилья», с которой дебютировал и добился успеха игрок.

Рейесу было 35 лет. Он играл за «Севилью» с 1999 года. Также выступал за «Арсенал», «Реал», «Атлетико» и «Бенфику». Затем он снова вернулся в родной клуб, который с участием футболиста трижды выигрывал Лигу Европы.

В 2016 году Рейес снова покинул «Севилью» и перешел в «Эспаньол». В последнее время выступал за «Эстремадуру». Кроме того, футболист сыграл 21 матч в сборной Испании.