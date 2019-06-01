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Рейдерская атака: Луценко заявил о попытке захвата городка под Киевом. Фото: nabludatel.net

Рейдерская атака: Луценко заявил о попытке захвата городка под Киевом (ВИДЕО)

1 июн 2019, 14:21
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Рейдерская атака на городок с 18-тысячным населением произошла на Киевщине. Правоохранители провели задержания.

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Объектом мошенничества «черных» нотариусов и титушек стал целый город, заявил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, не уточнив при этом его названия.

По его данным, попытка рейдерского захвата территории произошла накануне, 31 мая. К операции по нейтрализации злоумышленников была привлечена Нацполиция. В итоге налетчиков удалось задержать, а на имущество наложены аресты.

Луценко добавил, что эта ситуация свидетельствует о необходимости изменения законодательства Украины о регистрационных функциях.

По данным СМИ, речь может идти о жилом комплексе «Чайка», расположенном в пригороде Киева, который в ночь на 29 мая захватили неизвестные, заблокировав паркинг и въезды с территории. Блокаду там удалось снять лишь спецподразделениям полиции.

В свою очередь юрист Татьяна Зелькина написала в Facebook, что находилась на месте происшествия и видела документы. По ее данным, сторонами конфликта являются бывшие партнеры, которые сейчас ведут судебные тяжбы.

Рейдерская атака произошла под Киевом. Скриншот страницы Татьяны Зелькиной в Facebook

Между тем напомним, в 2018 году в Украине был принят и подписан президентом «антирейдерский» закон № 6049-р, который предусматривает коллективную собственность на землю.

Источник: Ракурс


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