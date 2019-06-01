Рейдерська атака: Луценко заявив про спробу захоплення містечка під Києвом (ВІДЕО)

Рейдерська атака: Луценко заявив про спробу захоплення містечка під Києвом. Фото: nabludatel.net

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Рейдерська атака на містечко з 18-тисячним населенням сталася на Київщині. Правоохоронці провели затримання.

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Об'єктом шахрайства «чорних» нотаріусів і тітушок стало ціле місто, заявив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко, не уточнивши при цьому його назви.

За його даними, спроба рейдерського захоплення території сталася напередодні, 31 травня. До операції з нейтралізації зловмисників було залучено Нацполіцію. Як наслідок, нападників вдалося затримати, а на майно накладено арешти.

Луценко додав, що ця ситуація свідчить про необхідність зміни законодавства України про реєстраційні функції.

За даними ЗМІ, імовірно, що йдеться про житловий комплекс «Чайка», розташований у передмісті Києва, який у ніч на 29 травня захопили невідомі, заблокувавши паркінг і в’їзди з території. Блокаду там вдалося зняти лише спецпідрозділам поліції.

У свою чергу юрист Тетяна Зелькіна написала у Facebook, що перебувала на місці події і бачила документи. За її даними, сторонами конфлікту є колишні партнери, які наразі ведуть судові війни.

Між тим нагадаємо, в 2018 році в Україні було ухвалено і підписано президентом «антирейдерський» закон № 6049-р, який передбачає колективну власність на землю.