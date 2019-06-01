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Хосе Антоніо Реєс на смерть розбився в ДТП. Фото: Спорт день за днем

Відомий футболіст загинув у ДТП (ВІДЕО)

1 чер 2019, 14:59
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Хосе Антоніо Реєс, відомий футбольний гравець родом із Іспанії, сьогодні вранці загинув у ДТП.

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Смертельна аварія сталася в його рідному місті Утрера. Причини ДТП встановлюються, повідомила у Twitter прес-служба ФК «Севілья», з якою дебютував і досяг успіху гравець.

Хосе Антоніо Реєс на смерть розбився в ДТП. Скріншот сторінки у Twitter

Реєсу було 35 років. Він грав за «Севілью» з 1999 року. Також виступав за «Арсенал», «Реал», «Атлетіко» та «Бенфіку». Потім він знову повернувся до рідного клубу, який за участю футболіста тричі вигравала Лігу Європи.

В 2016 році Реєс знову покинув «Севілью» і перейшов до «Еспаньола». Останнім часом виступав за «Естремадуру». Крім того, футболіст зіграв 21 матч у збірній Іспанії.

Джерело: Ракурс


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