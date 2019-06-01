У дитину в Київській області стріляли. Фото: Last Day Club

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У Київській області в п’ятирічну дитину стріляли. Хлопчик дістав поранення в голову.

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Постраждале маля з Переяслава-Хмельницького госпіталізоване у тяжкому стані. Вчора, 31 травня, о 15.55 до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні потрапила дитина з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. Про це 1 червня повідомив Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

Батьки пораненої дитини заявили, що знайшли сина на вулиці. Вони спершу подумали, що він вдарився головою об дорожнє покриття, оскільки малюк був весь у крові.

Постраждалого успішно прооперували. Виявилося, що дитина поранена в голову зі стрілецької зброї. Куля спричинила перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. Наразі п’ятирічний хлопчик у надзвичайно тяжкому стані, його підключили до апарату штучного дихання.

Лікарі поінформували про збройний інцидент правоохоронців. Співробітники Національної поліції з’ясовують, хто і з якої саме зброї поранив дитину.

Нагадаємо, наприкінці травня на дитячому майданчику в Подільському районі Києва сталася стрілянина. Троє зловмисників напали на чоловіка при дитині, у відповідь він відкрив вогонь. Внаслідок інциденту двоє зловмисників дістали поранення.