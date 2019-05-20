У Києві стріляли на дитячому майданчику. Фото: politeka.net

https://racurs.ua/ua/n122142-u-kyievi-strilyaly-na-dytyachomu-maydanchyku-foto.html

Ракурс

Стрілянина в Києві сталася на дитячому майданчику в Подільському районі: троє зловмисників напали на чоловіка при дитині, у відповідь він відкрив вогонь.

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У потерпілого виявився при собі травматичний пістолет, він зробив два попереджувальні постріли у повітря, але це не зупинило нападників. Тоді чоловік почав стріляти їм під ноги. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як наслідок, двоє зловмисників дістали поранення. Крім того, травми отримав і чоловік, на якого було вчинено напад.

Постріли чули місцеві жителі. За їхніми даними, інцидент стався сьогодні вдень. Перехожі, які опинилися поруч із місцем конфлікту, були налякані.

Співробітники правоохоронних органів затримали двох поранених зловмисників, ще один їхній поплічник утік. Відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство), фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі. На даний момент вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, на початку травня в Києві чоловік через ревнощі відкрив вогонь із автомата по своєму супернику. Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом хуліганства та незаконного поводження зі зброєю.